Москва, 18 октября, 2016, 00:32 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главы управы Донского района Флору Тюрину в связи с «утратой доверия». Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

«Освободить Флору Вартановну Тюрину от замещаемой должности главы управы Донского района Москвы и уволить с государс­твенной гражданской службы в связи с утратой доверия за непринятие ею мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого она является», — говорится в документе.

Напомним, чиновница была задержана 15 октября в Москве по подозрению в мошенничестве в момент получения предполагаемой взятки в размере 100 тысяч рублей. В отношении Тюриной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённом в крупном размере с использованием служебного положения».