«Решения Порошенко могут спровоцировать народный бунт на Украине»
Москва, 17 октября, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Расширением санкций против России президент Украины Петр Порошенко лишь все глубже загоняет экономику собственной страны в тупик и кризис, перекрывая республике возможности для развития и лишая народ работы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
«Если же Киев еще и решит ввести визовый режим с нашей страной, огромное число украинцев останутся без заработка и это может спровоцировать очередной бунт на Украине, только уже не заказной Майданный, а народный», — рассуждает парламентарий.
«Каждый очередной безответственный шаг Киева наносит удар по стремительно нищающему народу Украины. Порошенко исправно берет пример со своих «наставников» из США и ЕС, пытаясь угодить своим патронам и таким образом заслужить очередной кусок финансов от МВФ», — говорит он.
Порошенко поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которое было принято 16 сентября.
СНБО предлагает продлить применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер, внесенных кабинетом министров Украины, СБУ и Нацбанком Украины.