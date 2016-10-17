Москва, 17 октября, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Расширением санкций против России президент Украины Петр Порошенко лишь все глубже загоняет экономику собственной страны в тупик и кризис, перекрывая республике возможности для развития и лишая народ работы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если же Киев еще и решит ввести визовый режим с нашей страной, огромное число украинцев останутся без заработка и это может спровоцировать очередной бунт на Украине, только уже не заказной Майданный, а народный», — рассуждает парламентарий.

«Каждый очередной безответственный шаг Киева наносит удар по стремительно нищающему народу Украины. Порошенко исправно берет пример со своих «наставников» из США и ЕС, пытаясь угодить своим патронам и таким образом заслужить очередной кусок финансов от МВФ», — говорит он.

Порошенко поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которое было принято 16 сентября.

СНБО предлагает продлить применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер, внесенных кабинетом министров Украины, СБУ и Нацбанком Украины.