Москва, 17 октября, 2016, 20:13 — ИА Регнум. Минобороны России объявило, что с 20 октября в Алеппо будет действовать гуманитарная пауза, сообщает RT со ссылкой на начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергея Рудского.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

Командование российской группировки в Сирии предложило боевикам разминировать выходы из города и не препятствовать уходу мирных жителей из города по гуманитарным коридорам.

Российское командование предлагает лидерам незаконных вооруженных формирований и их спонсорам с восьми часов утра 20 октября беспрепятственно покинуть район восточного Алеппо по двум коридорам. Первый коридор будет открыт на дороге Кастелло, второй коридор будет действовать в районе рынка Сук-эль-Хай.

Для пропуска мирных жителей будут открыты еще шесть коридоров, а для оповещения организована рассылка СМС-сообщений и распространение листовок.