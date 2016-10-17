Москва, 17 октября, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Экономика России преодолела самый сложный период, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

По его мнению, экономика прошла период, в ходе которого она адаптировалась к внешним шокам в виде политического давления и падения цен на углеводороды.

Медведев отметил, что правительству удалось добиться неплохих результатов. Такими результатами глава правительства считает низкий темп инфляции, которая в 2017 году должна составить 4%. По мнению главы российского правительства, это создаст принципиально другие условия для работы на рынке.