Санкт-Петербург, 17 октября, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Плиточное мощение Сенной площади Санкт-Петербурга, избавленной от незаконных торговых павильонов, восстановят к концу октября 2016 года. Одновременно будут завершены работы по озеленению площади. Об этом сегодня, 17 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском комитете по благоустройству.

Инга Слажинскайте ИА REGNUM Снос незаконным торговых объектов на Сенной площади

В настоящее время дорожники приступили к работам по восстановлению плиточного мощения на Сенной площади и по содержанию улично-дорожной сети, сообщили в комитете по благоустройству. Основная задача — заделать «пятна», оставшиеся после демонтажа ларьков, чтобы обеспечить безопасный проход пешеходов. После сноса торговых павильонов на территории не только расширятся существующие пешеходные пути через площадь, но и откроются альтернативные.

«Садовники высадили пять лип взамен утраченных за лето, а также двести кустов кизильника в качестве живой изгороди. Они и раньше росли, но после сноса павильонов на открытом пространстве растительность стало больше видно. Восстанавливают газоны. Как только был снесен первый павильон, наши дорожники сразу вышли на работу. Основные работы по мощению брусчаткой и работе с зелеными насаждениями будут завершены до конца месяца», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в комитете по благоустройству.

В ближайший месяц, как уточнили в комитете, садовниками будет подготовлен проект цветочного оформления этой территории к следующему году. Скорее всего, учитывая стесненность территории и плотность застройки, садовники сделают акцент на вертикальном озеленении площади. Весной на Сенной планируется установить конструкции (вазоны, ящики на опорах освещения и силовых ограждениях) для высадки ампельных растений.

В настоящее время специалисты дорожного предприятия регулярно чистят и моют тротуары и силовые ограждения, работает вакуумно-подметальная техника — чтобы загрязнения, образовавшиеся в процессе демонтажа, не распространялись по улично-дорожной сети.

Как отметили в комитете по благоустройству, в 2003 году было выполнено озеленение 600 кв. метров Сенной площади. В границах объекта растут 59 лип и около 1,2 тысяч кустарников живой изгороди. Деревья и кустарники находятся в хорошем состоянии. Садово-парковое хозяйство обеспечивает регулярный уход за зелеными насаждениями.

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Отметим, что все работы по сносу незаконных павильонов на Сенной площади были завершены еще на прошлой неделе. «Уже 12 октября были снесены последние павильоны. В среду и четверг на прошлой неделе последним аккордом стал вывоз оставшихся металлоконструкций. На все работы ушло меньше месяца», — сообщили корреспонденту агентства в СПБ ГБУ «Центре повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ), подведомственного комитету имущественных отношений Петербурга.

Как отметили в пресс-службе комитета по имущественным отношениям, несмотря на то, что специалисты ЦПЭИГИ предоставили предпринимателям возможность добровольно устранить все нарушения и вывезти свое имущество, в отношении нескольких десятков торговых объектов, незаконно установленных на площади, пришлось применить меры по принудительной эвакуации.

В целях обеспечения безопасного прохода граждан и минимизации воздействия проводимых мероприятий на транспортную инфраструктуру в условиях центра города, тяжелая техника при проведении демонтажных работ не применялась, охрану общественного порядка при проведении работ осуществляли сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате совместных действий всех заинтересованных исполнительных органов государственной власти одна из главных площадей Санкт-Петербурга должна стать более просторной, комфортной и красивой.