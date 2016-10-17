Анкара, 17 октября, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган после начала операции по освобождению Мосула заявил о принципиальном участии турецких вооруженных сил в этой кампании.

ИА REGNUM

«Хотите вы этого или нет, но мы будем участвовать в освобождении Мосула. Турция открыто заявляла мировому сообществу о своих планах участвовать в освободительной операции», — передает слова турецкого лидера агентство Mehr News.

По мнению Эрдогана, обвинения в незаконности действий турецких вооруженных сил в освобождении Мосула безосновательны, поскольку «Турция имеет общую историю с городом Мосул». Руководство Ирака выступает категорически против участия Анкары в проводимой операции.

Утром 17 октября иракские вооруженные силы совместно с курдским ополчением начали масштабное наступление под Мосулом. Авиаподдержку осуществляют силы международной коалиции во главе с США. С июня 2014 г. город удерживают боевики «Исламского государства» (запрещена на территории РФ).