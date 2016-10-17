Чебоксары, 17 октября, 2016, 17:25 — ИА Регнум.



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«План по борьбе с коррупцией» по-чувашски

Новый сюжет разворачивается вокруг уголовного преследования экс-полпреда главы Чувашии при президенте России Леонида Волкова, подозреваемом в незаконном присвоении более 2 млн рублей «премиальных» за все четыре года госслужбы. Бывший член чувашского правительства направил письмо в адрес президента РФ Владимира Путина, утверждая, что он невиновен и использовал систему оплаты премий, которая была до него. По мнению экс-полпреда, в настоящее время существует «угроза превращения борьбы с коррупцией на региональном уровне в выполнение своеобразных планов и решение локальных «политических» вопросов с дискредитацией как президентской власти, так и самой идеи борьбы с коррупцией». Экс-полпред уверен, что «определенная группа лиц по предварительному сговору за счёт меня решила выполнить в части Чувашской Республики план по борьбе с коррупцией среди высших должностных лиц региона»: «Этим можно отвести подозрения от тех, кто реально причастен к коррупции в Чувашской Республике».

Письмо президенту, как и ранее уголовное дело на чиновника, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Не то чтобы в окружении главы региона Михаила Игнатьева не было лиц, оказавшихся на скамье подсудимых за коррупционные преступления, однако никто из них не писал президенту. В регионе расценивают это письмо как сигнал бывшим «товарищам» и прогнозируют самый неожиданный исход.

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Отметим, что в Чувашии всё чаще стали публично обращаться к президенту Владимиру Путину, безрезультатно пройдя все инстанции и убедившись в бездействии региональной власти. Так, в мае члены регионального штаба ОНФ на форуме попросили президента разобраться с 16-кратным ростом тарифов на сбор и захоронение мусора после запуска нового полигона ТБО (твердых бытовых отходов) в Новочебоксарске. Глава Чувашии Михаил Игнатьев тогда опроверг обвинения «общественников». Инициированная Путиным совместная проверка Генпрокуратуры, Минстроя и ФАС подтвердила заявления членов ОНФ, выдав представление главе Чувашии. В сентябре публичное письмо Владимиру Путину вынуждены были написать чувашские общественники и учёные, которые обеспокоены ликвидацией сразу 65 особо охраняемых природных территорий.

Жалованье экс-министрам по согласованию

Продолжением темы борьбы с коррупцией стал указ главы Чувашии о том, что бывшие министры обязаны будут на новой работе согласовать со спецкомиссией (по координации работы по противодействию коррупции) свою зарплату, если она превышает 100 тыс. рублей. Это правило будет действовать в течение двух лет после увольнения с государственной должности при условии, если в должностные обязанности чиновника входили функции государственного (административного) управления данной организацией. Соответствующий указ подписан главой региона. Таким образом власти хотят усилить антикоррупционные требования к членам правительства.

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«Танцы-манцы» — «культур-мультур»

Вновь назначенный министр культуры Чувашии Константин Яковлев, который через год после работы в должности избавился от приставки и.о., войдёт в историю «танцами-манцами» — брошенная из уст политика фраза теперь может составить конкуренцию анекдотам про «культур-мультур» в Чувашии. Глава Минкультуры прославился после круглого стола с культработниками о судьбе республиканского центра народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей». Видео этого занимательного собрания попало в сеть, вызвав общественный резонанс.

Само мероприятие отличилось не столько односторонней критикой и форменным разносом уволенного впоследствии директора Натальи Фошиной, сколько специфическими фразами и вольными формулировками самого министра. Яковлев, сравнивая дворец культуры с сараем, пояснил, почему было принято решение о слиянии двух учреждений культуры, где «народным творчество и не пахнет».

«Не с плохих заблуждений. Было именно поднять. Там, во-первых, и два зала, огромный фойе, огромные танцевальные площади, буфеты — национальные свадьбы делать. Это было хорошо. Поднять уровень. Но этого не сделали. И сейчас, что огромный имеет площади, радоваться надо, но мы что сделали там сегодня? Ничего не сделали! Все заброшено, захламлено и опять мы деньги кидаем 20 миллионов. Извините, куда мы можем дальше так идти, развиваться? Там есть звукооператоры, режиссеры, композиторы, только, я не знаю, да — вот, какого только нет по штатке? Где наши видеозаписи, где что снимали о наших людях? Там целая творческая численность штата у нас есть сегодня. Но с другой стороны, я хочу сказать сегодня, там народным творчеством не пахнет», — заявил Яковлев.

Апофеозом мысли и вылетевших слов стало заявление о «танцах-манцах». «Там вся деятельность направлена на дискотечные танцы-манцы с полуголыми животами», — возмущается Яковлев. Общественность на «танцы-манцы» министра отреагировала ответным бородатым анекдотом: у нас потому танцы-манцы, шашлык-машлык, конфет-манфет, потому что культур-мультур.

Бюджетный резерв

В Чувашии скорректирована государственная программа по управлению общественными финансами. Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Чувашской Республики» дополнена новым мероприятием «Резервный фонд Чувашской Республики». Расходы на реализацию госпрограммы на 2016 год увеличены в сальдированной сумме на 458,1 млн рублей. В Минфине отмечают, что это позволит повысить маневренность республиканского бюджета и расширить механизмы обеспечения его сбалансированности.

Отметим, что в этом году в августе и сентябре средства резервного фонда правительства Чувашии были направлены на борьбу с африканской чумой свиней. Из казны было потрачено 19,93 млн рублей. Средства предназначались гражданам в качестве возмещения ущерба за отчуждение свиней и изъятие продуктов животноводства. При ликвидации очагов АЧС было уничтожено свыше 2930 свиней в хозяйствах граждан, расположенных в первой угрожаемой зоне: 2615 голов — в Порецком районе, 314 голов — в Алатырском районе.

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Кадровое назначение

Главным кадровым событием недели стало назначение в Чувашии начальника отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике. Им стал 37-летний полковник полиции Алексей Ежеев, до назначения возглавлявший ФГКУ «Управление вневедомственной охраны МВД по Чувашской Республике». Начинал службу в ГИБДД МВД по Чувашии. Напомним, территориальные органы Росгвардии выполняют функции по обеспечению служебно-боевой деятельности ОМОНа, СОБРа и вневедомственной охраны.

Разжалованный Герой

Верховный суд Чувашии отказал в апелляции по уголовному делу в отношении Евгения Борисова, лишённого судом звания Героя России и получившего вместе с подельниками тюремный срок за организацию игорного бизнеса. Даже прокуратура возражала против лишения звания — несмотря на это, приговор оставлен без изменения. Уголовная история бывшего Героя России разделила общество: одни считают, что наказание должно быть одинаковым для всех, вне зависимости от званий и регалий, другие полагают, что звание Героя России он заслужил в военных условиях, защищая Родину, а это выше обычной жизни и нарушает принцип справедливости и гуманизма.

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ЕСПЧ вступился за чебоксарца

Ещё одно резонансное судебное дело получило своё завершение. ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) обязал правительство России выплатить жителю Чебоксар Леониду Петрову 23 тыс. евро в счёт компенсации морального вреда. В 2006 году чебоксарец был задержан и доставлен в наручниках в РОВД, из окна которого затем был выброшен с привязанной к рукам 40-килограммовой гирей. Прибывшая бригада «скорой помощи» зафиксировала у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. По словам Петрова, пьяные оперативники требовали от него признаться в краже и в убийстве, сообщается на сайте правозащитной группы «Аgora».

24 раза следственные органы Чувашии отказывались возбуждать уголовное дело в отношении сотрудников регионального МВД, 23 раза эти постановления отменялись вышестоящим руководством из-за непроведения необходимых проверочных действий. Последнее отказное постановление следователя районный суд Чебоксар признал законным, а Верховный суд Чувашии оставил это решение в силе. По итогам служебной проверки сотрудники милиции были привлечены к дисциплинарной ответственности за то, что оставили задержанного без постоянного надзора.