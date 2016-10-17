Санкт-Петербург, 17 октября, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Рассмотрение по существу иска блокадницы, жительницы Мурманска Флоры Геращенко о демонтаже доски Карлу Маннергейму назначено на 15 ноября текущего года. Такое решение принял сегодня, 17 октября, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, сообщил адвокат Илья Ремесло, представляющий сторону истца. При этом новое место размещения доски, «переехавшей» с Захарьевской улицы Петербурга в Царское Село, также может стать предметом судебного разбирательства.

ИА REGNUM Доска Маннергейму в Царском Селе

«Суд в целом хорошо прошел. Без лишних дурацких вопросов, спокойно всё. Как и говорил — будем настаивать на официальном акте демонтажа», — отметил адвокат. Он пояснил, что у истца «позиция простая: если доску перенесли, а документов на демонтаж нет — то это не демонтаж, и мы будем настаивать на рассмотрении по существу».

Илья Ремесло также добавил, что новое место размещения доски — в Музее Первой Мировой войны в Пушкине — может быть оспорено в суде.

«Если нет акта — пусть тогда убирают ее со стенки музея, нам будет несложно уточнить в исковых требованиях новый адрес местонахождения доски», — отметил адвокат.

Ранее Флора Геращенко в интервью ИА REGNUM подчеркнула, что не будет отзывать свой иск после удаления доски со стены дома по Захарьевской улице, поскольку хочет добиться официального решения о демонтаже, публичных извинений от инициаторов установки доски, а также наказания тех, кто устанавливал доску союзнику германских нацистов, несущему ответственность за гибель жителей блокадного Ленинграда.

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Пожилая женщина подала иск в адрес комитета по культуре Санкт-Петербурга с требованием выполнить возложенные на него законом функции и демонтировать доску, установленную незаконно.

Как сообщалось, поздно вечером 13 октября доска была тайно демонтирована. Утром 14 октября ее доставили в Музей Первой Мировой войны в Ратной палате на территории Государственного музея-заповедника «Царское Село» и повесили во дворе здания, под присмотром видеокамер и охранников.