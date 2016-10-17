Анкара, 17 октября, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявление о том, что Турция не должна участвовать в операции по освобождению города Масула (Ирак) от террористов группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что Анкара имеет на это не меньше прав, чем Вашингтон. Турецкий лидер напомнил, что вторжение США в Ирак в 2003 году не было одобрено президентом этой страны Саддамом Хусейном — он американцев не приглашал, сообщает Anadolu.

cnnturk.com Реджеп Эрдоган

«Приглашал ли их Саддам Хусейн 14−15 лет тому назад? Но они тем не менее вошли в страну. Пролилась кровь, погибли более миллиона человек», — заявил Эрдоган.

Президент Турции сообщил, что, вероятно, попытка отстранить Анкару от участия в операции связана с тем, что эта страна может нарушить чьи-то планы по разжиганию межконфессионального конфликта, для которого борьба с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) служит ширмой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября вооруженные силы Ирака и США, располагающиеся в восточной части Мосула, приступили к интенсивному обстрелу захваченных террористами районов города. В операции по освобождению Мосула принимают участие около двух тысяч ополченцев-суннитов.