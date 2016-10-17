Москва, 17 октября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. На одной из станций метрополитена Москвы произошло ЧП — голову 4-летнего ребенка зажало турникетом. Об этом передает Life.ru со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Турникеты

Инцидент произошел на станции «Новогиреево».

«Четырехлетняя … (девочка) с бабушкой заходили на станцию, и при проходе через турникет створки ударили ребенка по голове, — говорится в сообщении. — В результате инцидента ребёнок оказался зажат в турникете».

Отмечается, что пожилая женщина в экстренном порядке обратилась к специалистам за медицинской помощью. Врачи диагностировали у ребенка ушиб головы.

По данному факту проводится проверка.