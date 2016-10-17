ЧП в метро Москвы: Голову ребенка зажало турникетом
Москва, 17 октября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. На одной из станций метрополитена Москвы произошло ЧП — голову 4-летнего ребенка зажало турникетом. Об этом передает Life.ru со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Турникеты
Инцидент произошел на станции «Новогиреево».
«Четырехлетняя … (девочка) с бабушкой заходили на станцию, и при проходе через турникет створки ударили ребенка по голове, — говорится в сообщении. — В результате инцидента ребёнок оказался зажат в турникете».
Отмечается, что пожилая женщина в экстренном порядке обратилась к специалистам за медицинской помощью. Врачи диагностировали у ребенка ушиб головы.
По данному факту проводится проверка.