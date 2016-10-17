Рига, 17 октября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. В Латвии из-за реформы образования, в рамках которой были изменены размеры зарплат учителей, ежемесячные зарплаты были сокращены у четверти рижских педагогов, заявил на своей странице в социальной сети Facebook мэр Риги Нил Ушаков, сообщает портал Mixnews.lv.

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«Из-за реформы, проводимой министром образования Карлисом Шадурскисом зарплаты сократились у четверти рижских учителей! У каждого десятого учителя зарплаты сократились более, чем на 100 евро! Больнее всего реформа ударила по лучшим рижским школам. В Рижской государственной 1-й гимназии зарплаты сократились у 50% учителей. В Рижской государственной 2-й гимназии зарплаты сократились у 35% учителей. В Рижской государственной 3-й гимназии зарплаты сократились у 72% учителей. Все подробности о том, как Министерство образования и «Единство» пытаются уничтожить среднее образование в Риге — в прилагаемых графиках», — написал Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, реформа оплаты труда учителей начала действовать с 1 сентября 2016 года. Она предусматривает повышение минимальной оплаты труда до 680 евро вместо нынешних 420 евро, однако из-за ограниченных средств эта ставка не была введена одновременно и в одинаковом объеме на всех уровнях образования.

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