Санкт-Петербург, 17 октября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Военная прокуратура Западного военного округа не увидела нарушений закона и оснований для прокурорского реагирования на появление памятной доски Карлу Маннергейму, которая с 16 июня по 13 октября 2016 года находилась на стене здания Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева. Об этом говорится в ответе на запрос генерального директора ИА REGNUM Юлии Крижанской.

ИА REGNUM Доска Маннергейму накануне демонтажа со стены дома по Захарьевской улице

Военные прокуроры подтвердили уже ставший известным факт того, что инициатором размещения доски Маннергейму выступило «Российское военно-историческое общество», которое возглавляет глава Минкультуры Владимир Мединский. Напомним, Мединский присутствовал на открытии доски и не раз высказывался в СМИ в ее оправдание.

При этом, как следует из ответа прокуратуры ЗВО, именно Министерство культуры выступает главным защитником Маннергейма, который, по мнению подчиненных Мединского, «заслужил» увековечения своей службой в дореволюционный период.

«Согласно заключению специалистов Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации, при рассмотрении вопроса об установке знака принято во внимание, что Маннергейм служил в русской армии с 1887 по 1918 годы, — говорится в документе военной прокуратуры. — За военные заслуги перед Россией награжден именным георгиевским оружием, орденами Св. Владимира II степени с мечами, Св. Анны I степени с мечами, Св. Георгия IV степени, Св. Владимира IV степени с мечами и бантом, пятью медалями».

При этом, судя по документу военной прокуратуры, «специалисты» Минкультуры ни словом не обмолвились о «заслугах» Маннергейма в войне Финляндии с Советским Союзом в 1939—1940 годах и его военном альянсе с Гитлером в ходе Второй Мировой войны, следствием которого стала чудовищная по своим последствиям блокада Ленинграда, вторжение оккупационных финских войск на территорию Советского Союза и геноцид русских на территории Карелии.

В военной прокуратуре ЗВО ограничились констатацией того, что органы военного управления какие-либо решения о размещении доски Маннергейму на фасаде здания военного института на Захарьевской улице Санкт-Петербурга не принимали, «в связи с чем оснований для прокурорского реагирования не имеется», говорится в документе за подписью старшего помощника военного прокурора Западного военного округа Порозова.

ИА REGNUM Ответ прокуратуры ЗВО

Напомним, что в результате многочисленных акций общественных активистов самого разного идеологического толка, протестов блокадников, историков, резонансных публикаций в СМИ памятный знак Маннергейму в ночь на 14 октября под покровом темноты был демонтирован со стены военной академии и отправлен в Государственный музей-заповедник «Царское Село».

Там его разместили во дворе Ратной палаты, в помещении которой действует Музей Первой Мировой войны. Доска Маннергейму находится под круглосуточной охраной и будет доступна посетителям музея только в летнее время. По мнению руководства ГМЗ «Царское Село», появление доски должно стимулировать интерес посетителей к фигуре Маннергейма и истории Первой Мировой войны. Доска не будет реставрироваться после нанесенных ей повреждений, поскольку, как считают в музее, конфликтная ситуация вокруг нее сама по себе стала эпизодом новейшей истории.

При этом противники увековечивания памяти гитлеровского пособника намерены добиться судебных решений, которые сделали бы невозможным возвращение доски на улицы Петербурга.