Тегеран, 17 октября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. 17 октября стартовали трехдневные ирано-азербайджанские военные учения. По сообщению агентства Tasnim News, в маневрах задействовано более 200 военнослужащих. Иранские военно-морские силы представляют эсминец Damavand и ракетный катер Joshan.

ИА REGNUM

Учения нацелены на повышения уровня военного взаимодействия между ВМС Ирана и Азербайджана, а также должны продемонстрировать всем, что Каспийское море — «территория дружбы и мира».

«Совместные учения должны всем показать усилия Ирана по обеспечению безопасности в Каспийском регионе. В ближайшие полгода мы планируем провести аналогичные военные миссии», — передает слова контр-адмирала ВМС ИРИ Африна Резаи Хаддада канал Press TV.

16 октября военные корабли Ирана прибыли из порта Энзели. Эсминец Damavand — гордость иранских ВМС. Он введен в состав каспийской флотилии в марте 2015 г. В разработке военного судна участвовали более 700 иранских промышленных, исследовательских и научных центров.