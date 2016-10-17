Тверь, 17 октября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Около 12 тысяч жителей Твери остались без отопления и горячей воды в результате аварии 17 октября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС, сообщение о порыве трубопровода горячего водоснабжения диаметром 500 мм на улице Резинстроя в Московском районе поступило около 08:30.

dommaster74.ru Батарея отопления

На месте работают спасатели, ремонтные бригады от ООО «Тверская генерация», дежуритэкипаж ГИБДД.

По данным ООО «Тверская генерация», всего в зону отключения тепла и горячей воды попали 98 потребителей, в том числе 84 жилых дома.

В настоящее время ремонтный персонал ООО «Тверская генерация» приступил к откачке теплоносителя и к поиску места повреждения.

Между тем, за минувшие выходные, 15−16 октября, в областном центре было зафиксировано четыре аварии на теплосетях, без тепла оставались 26 потребителей, в их числе — девять жилых домов.

17 октября, помимо ликвидации аварии на улице Резинстроя, запланированы аварийно-восстановительные работы на пяти участках, в зоне отключения — 112 потребителей, в том числе два детских сада и почти 100 жилых домов. Тепло в дома обещают подать в течение суток.