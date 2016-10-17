Ростов-на-Дону, 17 октября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ростовской области принял исковое заявление от департамента автодорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону к ООО «Ростовское парковочное пространство». Власти обратились в суд, чтобы взыскать с компании-оператора неустойку в размере 8 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября со ссылкой на определение суда, первое заседание по делу назначено на 22 ноября.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Терминал для оплаты парковки

Эту информацию активно обсуждают пользователи социальных сетей. Большинство комментаторов встало на защиту компании-оператора, но горожане, тем не менее, недовольны организацией платных парковок. В частности, сетуют на то, что система оплаты работает через раз.

Напомним, что платить за парковки готовы не все автовладельцы. Вместо использования стоянок водители находят альтернативу в виде парковок во дворах. Причем, еще за год до нововведения такой поворот событий прогнозировали эксперты.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о вводе платных парковок в Ростове-на-Дону речь шла еще с 2014 года. Но город все никак не мог найти инвестора для реализации проекта. После того, как организатора платных парковок в донской столице нашли, сроки ввода в эксплуатацию стоянок постоянно переносили. На первом этапе пока введено чуть более 1 тыс. платных машиномест в центре донской столицы. За час стоянки в будни с 8:00 до 20:00 автовладелец должен заплатить 35 рублей. До конца года инвестор планирует расширить сеть платных парковок до 6 тыс. единиц автотранспорта.

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