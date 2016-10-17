Москва, 17 октября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Гагаринский суд Москвы признал участников гонки в Москве на Mercedes Gelandewagen виновными в оскорблении сотрудников полиции, сообщает радиостанция Business FM.

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Судья Ольга Зельдина 17 октября начала оглашать приговор по делу. Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

После того как судья озвучит мотивировочную часть приговора, будет назначено наказание. Гособвинение требует приговорить сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова и еще двоих фигурантов дела к двум годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима

Видеоролик, на котором группа молодых людей «развлекается» на внедорожнике, злостно нарушая ПДД на виду у стражей порядка, появился в интернете в мае 2016 г. На кадрах видно, как молодые люди пытаются скрыться от сотрудников полиции на огромной скорости, пересекая сплошные полосы, выезжая на тротуары и газоны. При этом нарушители сами транслировали свои действия в соцсеть Periscope.