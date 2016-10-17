Порт-Морсби, 17 октября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Сильное землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в 400 км от столицы Папуа — Новой Гвинеи, заявили представители Геологической службы США, сообщает 17 октября France-Presse.

esgeo.ru Папуа-Новая Гвинея

Землетрясение произошло на глубине 35 км на острове Новая Британия, в 418 км к северо-востоку от столицы страны, Порт-Морсби, сообщила Геологическая служба США.

«На основании всех имеющихся данных нет никакой угрозы возникновения цунами в результате данного землетрясения», — говорится в заявлении Тихоокеанского центра предупреждений о цунами.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.