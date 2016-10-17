Москва, 17 октября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В России за развитием ситуации в Сирии следят 67% граждан страны, не менее 21% делает это регулярно, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

kremlin.ru Концерт в Сирии после победы над террористами

По данным социологического опроса, два месяца назад событиями на Ближнем Востоке не интересовались 40% респондентов, сейчас таковых 32%. При этом ухудшение ситуации в Сирии отметили 34% опрошенных, еще 33% считают, что она не стала ни лучше, ни хуже. По мнению 15% респондентов, сирийский кризис постепенно нормализуется (в марте 2016 года так считали 48% опрошенных).

Более половины респондентов (51%) назвали происходящее в Сирии войной, тогда как 10% — «беспорядками». Еще 6% опрошенных считают, что в Сирии идет борьба с терроризмом, а 4% отметили участие в конфликте США. 3% оценили происходящее как «помощь Сирии со стороны России», еще столько же — как «противостояние между РФ и США». 2% респондентов упомянули о нарушении перемирия, а 25% — затруднились с ответом.

Что касается критики действий российских ВКС в Сирии со стороны США — 75% назвали ее необоснованной. Граждане РФ отметили, что критика действий российских вооруженных сил, особенно в Алеппо, направлена на ослабление России и давлении на страну.