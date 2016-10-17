Москва, 17 октября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия достигли компромисса в вопросе стоимости поставок газа, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.

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«Все условия оговорены, ключевое из этих условий — что все задолженности будут погашены, и газ будет оплачиваться по цене в соответствии с соглашением по формуле, которая действовала до этого времени», — сказал министр телеканалу «Россия 24».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Белоруссия и Россия подтвердили договоренности, что при поставках природного газа в Белоруссию в 2016 году будет сохранен механизм формирования цены, аналогичный 2015 году.

Стоимость российского газа для Белоруссии будет существенно снижена после погашения Минском задолженности за ранее поставленные объемы, сообщил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.

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Белоруссия до 20 октября в полном объеме погасит задолженность по платежам за российский газ, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на совещании главы правительства с вице-премьерами. Общая сумма долга Белоруссии превышает $300 млн.