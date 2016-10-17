Москва, 17 октября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Соглашение о размещении в Тартусе (Сирия) постоянной военно-морской базы (ВМФ) России может быть внесено в Госдуму в течение месяца.

mil.ru ВМФ РФ в Сирии

Предполагается, что соглашение будет заключено сроком на 49 лет, отмечают в Госдуме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, замглавы Минобороны России Николай Панков сообщил о том, что постоянная военно-морская база России в ближайшее время будет развернута в сирийском Тартусе.

«Соответствующие документы в настоящее время подготовлены, они проходят процедуру межведомственного согласования», — отметил он, выступая в Совфеде. Представитель Минобороны выразил надежду, что в ближайшее время министерство будет просить российских сенаторов ратифицировать соглашение о создании базы.

В Госдуме заявили о поддержке создания базы. «Речь идет о безопасности страны и обеспечении наших национальных интересов в стратегически важном регионе, в таких важнейших вопросах российский парламент выступает единодушно», — отметил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

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Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с САР о бессрочном размещении авиационной группы России в Сирии. В Совфеде отмечали, что вступление этого закона в силу резко ускорит подготовку соглашения между странами о размещении на постоянной основе военно-морской базы в Тартусе примерно на таких же условиях, что и в Хмеймим».

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