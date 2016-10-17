Ростов-на-Дону, 17 октября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Старт в Лиге чемпионов ЕГФ гандбольному клубу «Ростов-Дон» не удался. На выезде в Румынии подопечные датчанина Яна Лесли уступили хозяйкам поля — «Бухаресту» — со счётом 21:24. Комментируя игру ростовской дружины, наставник выразил надежду, что это «единственная неудачная для нас встреча в Лиге чемпионов». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского коллектива 17 октября.

rostovhandball.ru Боль поражения

«Я расстроен игрой моей команды. Мы сыграли так плохо, что в это сложно поверить. Теперь будем смотреть запись матча, анализировать ошибки, которых допустили очень много. Соперник провел встречу отлично. Впереди сложные матчи, будем к ним тщательно готовиться. В том, что мы сыграли не лучшим образом, только моя вина», — сказал Ян Лесли.

Вместе с тем, главный тренер «Бухареста» Якоб Вестергард назвал «Ростов-Дон» сильной командой. Наставник румынского коллектива отметил, что в матче было много борьбы, но ошибки допускали оба коллектива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соперники «Ростов-Дона» в Лиге чемпионов в группе С — «Дьёр» (Венгрия), «Бухарест» (Румыния) и «Мидтьюлланд» (Дания). Команде Яна Лесли предстоит домашний матч с «Дьёром». Встреча пройдет в ростовском Дворце спорта 22 октября.

Перед матчем европейского турнира «Ростов-Дон» сыграет с «Университетом» из Ижевска в рамках предварительного этапа Суперлиги. Игра состоится в донской столице 19 октября.

Напомним, что ростовскую гандбольную команду эксперты считают одной из самых сильных. ГК «Ростов-Дон» вместе с «Дьёром» (Венгрия) и «Вардаром» (Македония) вошёл в тройку лидеров Лиги чемпионов ЕГФ.

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