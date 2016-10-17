Брюссель, 17 октября, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини перед заседанием глав МИД стран Евросоюза заявила журналистам, что ни одна страна — член ЕС не выдвигала предложения о введении санкций против России из-за сирийского кризиса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По ее словам, введение подобных санкций активно «обсуждается в СМИ», однако «ни на одной из встреч ни одна из стран не предложила этого». «Санкции против России не были предложены на данный момент ни одной из стран-членов», — сказала глава европейской дипломатии.

Ранее о том, что власти США рассматривают возможность введения новых экономических санкций против России и Сирии из-за обострения ситуации вокруг Алеппо, заявил госсекретарь США Джон Керри на совместной пресс-конференции с главой МИД Британии Борисом Джонсоном.

В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщала, что правительство Ангелы Меркель изучает возможность введения в отношении России новых санкций — на этот раз из-за ситуации в Сирии.

Также о возможном введении новых «ограничительных мер» против РФ 5 октября заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.