Токио, 17 октября, 2016, 10:21 — ИА Регнум. В декабре этого года японская инжиниринговая компания начнет испытания частично автоматизированной системы выращивания рыбы в у берегов города Сакаиминато в префектуре Тоттори, сообщает 17 октября The Asahi Shimbun.

cruisegid.ru Сакаиминато

Японская компания Nippon Steel & Sumikin Engineering готовится запустить строительство частично автоматизированных рыбных ферм в 3−5 километрах от береговой линии. Представители компании считают, что предложенная система автоматического кормления рыбы на основе коммуникационных технологий позволит компенсировать недостаток рабочих в рыбной промышленности.

Компания Nippon Steel & Sumikin Engineering планирует начать продажу своей системы рыбохозяйственным компаниям и торговым фирмам в начале 2017 года.