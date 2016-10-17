Пекин, 17 октября, 2016, 09:01 — ИА Регнум. В Китае вынесен смертный приговор в отношении бывшего заместителя начальника угольного отдела Государственного управления по делам энергетики страны Вэй Пэнъюаня. Чиновник признан виновным в получении взятки в размере 212 млн юаней, что составляет около $31,7 млн, сообщает газета «Жэньминь жибао».

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По данным прокуратуры, в период с 2000 по 2014 года Пэнъюань оказывал помощь третьим лицам, злоупотребляя должностным положением. Также бывший госслужащий не смог объяснить, откуда у него имущество на 131 млн юаней (около $19,6 млн).

Согласно решению суда города Баодин в провинции Хэбэй, экс-чиновник приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. Его имущество будет конфисковано. Зачастую отсрочка на двухлетний срок означает освобождение от казни с последующей заменой наказания на пожизненное заключение.