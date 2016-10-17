Донецк, 17 октября, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко прокомментировал гибель в центре Донецка одного из командиров ополчения Арсена Павлова (Моторолы).

Александр Дейнека. Едут на войну. 1944

«Я так понимаю, Петр Порошенко (президент Украины) нарушил перемирие и объявил нам войну», — цитирует главу ДНР RT.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Донецке в результате взрыва погиб один из самых известных командиров ДНР Арсен Павлов (Моторола). Сразу после убийства ополченца в городе был введен режим контртеррористической операции.

По предварительным данным, организатором убийства Моторолы стала украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

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