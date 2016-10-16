Мосул, Ирак, 17 октября, 2016, 02:43 — ИА Регнум. Иракская армия начала решающую военную операцию по освобождению города Мосул от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади во время своего телевизионного обращения.

newsweek.com Иракская армия движется на Мосул

Напомним, что Мосул, являющийся вторым по величине городом в Ираке и попавший под влияние боевиков в 2014 году, до сих пор остается главным оплотом террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке. Иракские военные и их союзники, в том числе народное ополчение, в последнее время готовились к решающему наступлению.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в субботу, 15 октября, в восточной части Мосула вооруженные силы Ирака и США начали интенсивный артиллерийский обстрел части захваченного боевиками города для уничтожения выбранных целей перед началом решающей операции. Аль-Абади до начала битвы говорил, что операция неминуема, а террористы будут ликвидированы на территории города.