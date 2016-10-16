Брюссель, 17 октября, 2016, 01:41 — ИА Регнум. Вопрос об отношениях России и Европейского союза обсудят в закрытом формате на саммите сообщества, который состоится 21−22 октября в Брюсселе. Как сообщает газета The Financial Times, соответствующая тема будет стоять в программе предстоящего саммита ЕС.

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Издание отмечает, что европейские лидеры обсудят аспекты отношений между Россией и ЕС на закрытом ужине в четверг, 20 октября. Считается, что это мероприятие — часть обсуждений на высшем уровне, которая обычно предназначается для обсуждения самых деликатных вопросов.

The Financial Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники ЕС сообщает, что спецслужбы некоторых европейских стран начали проверку возможных связей правых и популистских движений Европы с Москвой. По словам источника, речь идет в первую очередь о том, чтобы быть в курсе ситуации.

Обнаруженными разведкой данными страны ЕС не обмениваются централизованно, отмечает собеседник издания. Это делается из соображений политики и безопасности.

Напомним, что в начале сентября кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила о существовании якобы «достоверных сообщений» о вмешательстве России в президентские выборы в Соединённых Штатах.