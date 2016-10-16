Подгорица, 16 октября, 2016, 22:48 — ИА Регнум. 16 октября в Черногории состоялись парламентские выборы. В них участвовало 17 партий.

cdm.me Задержанные за подготовку госпереворота в Черногории

Избирательное право в стране имеют 528 817 избирателей. Итоговая явка составила 71,9%, что сильно превышает показатели по явке на прошлых выборах в 2012 году.

По результатам обработки 40% бюллетеней правящая партия DPS набирает около 43,4%, радикальная оппозиция DF («Демократический фронт») — 21,2%, 10,8% у большой коалиции Ključ («Ключ»).

В день выборов СМИ страны сообщили со ссылкой на Генеральную прокуратуру страны, что в ночь перед выборами спецслужбы провели операцию и задержали 20 граждан республики Сербия, которые «планировали государственный переворот». Среди них оказался бывший начальник жандармерии Сербии Братислав Бата Дикич (Bratislav Bata Dikić) (его сместили с поста после громких убийств, совершенных служащими жандармерии, и сам Дикич в Сербии находился под следствием — ИА REGNUM ). Также известно, что он придерживается антинатовских и ультраправых взглядов.

На брифинге для журналистов представитель прокуратуры сообщила, что «организованная преступная группа прибыла на территорию Черногории. После они имели намерение взять в тайниках на территории страны автоматическое оружие и совершить нападение на институты власти, представителей власти, в том числе на премьер-министра Мило Джукановича».

После этого сообщения операторы сотовой связи и интернет-провайдеры заблокировали мессенджеры Viber и Whatsapp в стране до 19:00 «во избежание нежелательных коммуникаций». Представители партий не комментировали этот инцидент до окончания выборов.

Официальные лица Сербии пока не комментируют ситуацию. Известно только, что из МВД Сербии поступило сообщение о том, что в операции по задержанию Дикича и остальных сербская полиция участия не принимала.

Напомним, что главная интрига выборов состоит в том, сохранит ли действующий премьер Мило Джуканович и его партия DPS большинство в парламенте. Это будет означать, что народ страны хочет вступления государства в НАТО. Приглашение в НАТО Черногория получила 1 декабря 2015 года. Ранее некоторые оппозиционные силы требовали по этому вопросу референдума, а не парламентского решения. Мило Джуканович отметил на это, что скоро выборы и люди сделают свой выбор о будущем векторе развития страны.

Надо отметить, что оппозиционных партий в Черногории много, однако самой радикальной оппозицией следует считать коалицию «Демократический фронт», которая годом ранее проводила акции протеста в Подгорице с требованием отставки премьера. В свою очередь действующие власти Черногории обвиняют Сербию и Россию в финансировании протеста в Черногории и предвыборной кампании DF. Представители ранее DF приезжали в Россию и встречались с депутатами Госдумы РФ и спикером. Их избирательная кампания проходила под лозунгом «Мы или Он» (он — премьер-министр Мило Джуканович — ИА REGNUM ).