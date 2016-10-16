Москва, 16 октября, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Десантный модуль Schiaparelli 16 октября успешно отстыковался от орбитального модуля TGO (Trace Gas Orbiter — орбитальный модуль) миссии «ЭкзоМарс-2016» на подлете к Марсу. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

NASA Goddard Space Flight Center Марс

«Schiaparelli продолжит движение по траектории, пересекающей орбиту Марса, для посадки на планету, а орбитальный аппарат TGO 17 октября выполнит маневр перехода на гиперболическую относительно Марса орбиту, с которой 19 октября начнется маневр торможения для выхода на орбиту спутника Марса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка десантного модуля Schiaparelli запланирована на 19 октября текущего года. Десантный модуль войдет в атмосферу Марса, потом на высоте 11 км откроется парашют.

«Отделение переднего теплозащитного экрана должно произойти на высоте 7 км от поверхности планеты, — говорится в сообщении. — Тормозные двигатели Schiaparelli включатся на высоте 1,1 км, их задача — помочь погасить скорость модуля с 250 км/ч до 4 км/ч, после чего на высоте 2 м они будут выключены, а десантный модуль совершит посадку уже в свободном падении».

Ожидается, что в тот же день модуль начнет передачу сигнала с поверхности, который будут принимать и записывать марсианские зонды Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Express и TGO.