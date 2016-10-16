Газиантеп, Турция, 16 октября, 2016, 16:41 — ИА Регнум. В городе Газиантеп на юго-востоке Турции в результате взрыва погибли трое полицейских, участвующих в антитеррористической операции. Об этом, как передает ВВС, заявил губернатор города Али Ерликая.

Brett Neilson Взрыв

«Смертник подорвал себя во время операции по захвату дома, который служил базой для боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сообщил губернатор.

По предварительным данным, в момент операции силовиков в доме находились двое террористов, один из которых и привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва трое полицейских погибли, еще 8 человек получили различные травмы.

В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы города.

Другие подробности пока неизвестны.