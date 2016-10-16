Вашингтон, 16 октября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Президентская гонка в США грозит спровоцировать серьезный внутриполитический конфликт. С призывом к восстанию против коррумпированных федеральных властей начали выступать представители правоохранительных органов.

Оноре Домье. Восстание. 1860

Накануне, 15 октября, шериф американского округа Милуоки, штат Висконсин, Дэвид Кларк обвинил федеральные власти в тотальной коррупции и призвал народ к восстанию.

Примечательно, что Кларк является сторонником Демократической партии США. В эфире республиканского телеканала Fox News он выразил убеждение, что американское правительство погрязло в коррупции и только кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп может сломать этот «вашингтонский картель».

Что касается Хиллари Клинтон, то Кларк подчеркнул, что не доверил бы даже выгулять его собаку.

Нынешняя президентская гонка отличается крайней ожесточенностью. Трамп и Клинтон бросают друг в друга страшные обвинения, и если бы не пропаганда в СМИ, то этих обвинений давно бы хватило на то, чтобы с позором выйти из президентской гонки им обоим.

Клинтон обвиняет Трампа в сексуальных домогательствах. Демократические СМИ пестрят якобы имевшими место в прошлом случаями, когда Трамп приставал к женщинам или плохо о них отзывался.

Трамп обвиняет Клинтон в коррупции. Масла в огонь подливают публикации на WikiLeaks, которые вскрывают весь неприглядный бэкграунд Клинтон. Своим спонсорам она обещает одно, а американскому народу — диаметрально противоположное. Кроме того, Трамп обвинил мужа Клинтон — Билла, который в прошлом был президентом США, в сексуальном насилии над женщинами.

До выборов осталось три недели. 19 октября пройдет последний раунд дебатов между Клинтон и Трампом.