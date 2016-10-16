Гоа, Индия, 16 октября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал четкий ответ на вопрос о возможности смягчить или отменить контрсанкции в отношении Запада. Речь об этом зашла сегодня, 16 октября, на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами стран БРИКС в Гоа (Индия).

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Журналисты спросили Путина, возможна ли отмена российских контрсанкций против Запада.

«Фиг им!.. Это я коротко сказал, но правильно. Постараюсь раскрыть. Я с вами не соглашусь — это не контрсанкции, это контрмеры по защите нашего рынка. Вынужденные меры», — сказал Путин.

Также Путин отметил, что антироссийские санкции Запада имеют единственной целью сдерживание России, а не решение реальных проблем.

Напомним, Запад, прежде всего США и Евросоюз, ввели санкции против России после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Запад обвиняет Россию в «аннексии Крыма» и во вмешательстве в украинскую гражданскую войну, начавшуюся после госпереворота.

Санкции касаются как отдельных российских граждан и юридических лиц, так и целых отраслей российской экономики. Россия ввела ответные санкции. В частности, был запрещён ввоз сельскохозяйственных товаров из стран, которые ввели санкции против РФ.