Лондон, 16 октября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Британские парламентарии, вне зависимости от политических пристрастий, будут требовать от Терезы Мэй провести голосования по её стратегии выхода из ЕС, сообщает 16 октября Reuters.

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Британия вступает в самые сложные дипломатические переговоры со времён Второй мировой войны. Журналист Эндрю Марр отметил, что правительство имеет мандат на выход из ЕС, но не имеет мандата на способ, каким этот выход должен осуществиться.

Депутаты от правящей консервативной партии, так и депутаты от оппозиционной лейбористской партии утверждают, что поддерживают результаты референдума по выходу из ЕС, но они хотят широкой дискуссии по этому вопросу, чтобы были чётко определена процедура выхода.

Премьер-министр Тереза Мэй, заявила, что парламенту будет предоставлена возможность подробно обсудить план выхода из ЕС, но возможность голосовать — не будет.

Напомним, что 23 июня 2016 г. народ Великобритании проголосовал на референдуме выход из Евросоюза. Данное решение нельзя назвать сенсационным учитывая особую историческую специфику Великобритании и континентальной Европы.

Англия, отделённая проливом от остальной Европы всё время чувствовала свою обособленности и её европейская политика была направлена на сталкивание крупнейших европейских держав между собою, дабы ни одна из них не смогла окрепнуть настолько, что бросила бы вызов «туманному Альбиону». Такая политика получила название «Блестящая изоляция». Неудивительно, что когда какая-нибудь из Европейских держав вырывалась вперёд, Англия непременно становилась её противником. Так было с Францией Наполеона, так и с Германией в двух мировых войнах.

Вторая половина XX века внесла свои коррективы. Рухнувшая Британская империя уже не могла претендовать на нечто серьёзное, поэтому попытки создать своё экономическое содружество, против Германии и Франции провалились. Великобритания желает присоединиться к Европейскому экономическому сообществу (ЕЭС), предшественнику Евросоюза. Однако в 1963 и в 1967 г. эти попытки блокируются президентом Франции Шарлем де Голлем. Только после его отставки, Великобританию наконец принимают. Однако, исторический бэкграунд даёт о себе знать. Великобритания полна евроскептиков, что и приводит к известному результату на референдуме 2016 г. Однако, последствия референдума серьёзным образом отражаются на экономике, в частности на курсе евро, что вызывает опасения многих представителей британской элиты. Поэтому перед окончательным Брекситом предстоит ещё серьёзная борьба.