Гоа, Индия, 16 октября, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите БРИКС назвал Пакистан источником террористической угрозы, сообщает 16 октября Reuters.

SyedWasiqShah Флаг Пакистана

Такие высказывания индийского лидера понятны ввиду обострившейся ситуации между двумя ядерными державам. 18 сентября было совершено нападение на индийскую военную базу в Кашмире, недалеко от спорной границы с Пакистаном, в результате погибло 19 индийских солдат. Последний раз событие такого масштаба случалось 14 лет назад.

Сложные отношения между Индией и Пакистаном не могут не отражаться на связях в рамках БРИКС, так как крупнейший экономический актор данной организации — Китай, является союзником Пакистана. Их связывают мощные экономические связи. В частности Китай собирается проложить крупнейший экспортный маршрут через Пакистан, стоимость которого составит 46 млрд. долларов. В этой связи отношения между Индией и Китаем также имеют свои сложности.

Напомним, что противостояние между Индией и Пакистаном имеет глубокую историческую подоплёку. В результате ухода британцев из Индии, данное государство было разделено на доминион Пакистан и собственно Индию, следствием этого варварского события стало огромное количество человеческих жизней и тяжёлые отношения между двумя новыми государствами.