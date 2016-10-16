Вильнюс, 16 октября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. В Сантаришской клинике Вильнюсе сегодня, 16 октября, умер 34-летний министр здравоохранения Литвы Юрас Пожела. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, это официально подтвердил премьер-министр Литвы, председатель Социал-демократической партии Альгирдас Буткявичюс.

Stefano Brivio Траурная свеча

17 августа Пожела был госпитализирован с острым приступом панкреатита. Он был введён в искусственную кому, состояние пациента врачи называли стабильно тяжелым, однако позже оно стало улучшаться.

Пожела был самым молодым министром в правительстве Буткявичюса. Перед работой в кабинете министров он возглавлял в парламенте комитет по здравоохранению, являлся лидером молодежного крыла социал-демократов. Пожелу называли потенциальным будущим главой всей партии, которого готовили к этой должности и называли приемником если не Буткявичюса, то следующего председателя. О нём как о будущем главе партии заговорили после обновления в других традиционных для Литвы партий, когда лидером консерваторов стал 34-летний Габриэлюс Ландсбергис, а главой Саюдиса либералов — 42-летний Ремигиюс Шимашюс.

Исполнять обязанности министра здравоохранения до конца срока полномочий действующего правительства Литвы будет министр обороны Юозас Олекас.