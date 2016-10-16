Москва, 16 октября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Все участники встречу в Лозанне (Швейцария), которая была посвящена сирийскому урегулированию, высказались со сохранение территориальной целостности Арабской республики. Соответствующее заявление сделала сегодня, 16 октября, пресс-служба МИД РФ.

Global Panorama Сирийский флаг

Напомним, накануне в Лозанне прошла встреча с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, государственного секретаря США Джона Керри, а также представители стран Ближнего Востока, в частности Саудовской Аравии и Турции.

Встреча проходила за закрытыми дверьми и сперва её подробности не сообщались. Судя по всему, существенного продвижения в сирийском урегулировании не произошло.

МИД РФ отмечает, что на встрече все стороны высказались за сохранение Сирии как целостного, независимого, светского государства. Москва, в свою очередь, подчеркнула, что преодоления кризиса является отмежевание отрядов умеренной оппозиции от боевиков «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).