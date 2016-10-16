Воронеж, 16 октября, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Девять человек задержаны в Воронеже после беспорядков во время футбольного матча между местным «Факелом» и московским «Динамо» 15 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном ГУ МВД.

Victor Арест

Девять предполагаемых участников конфликта были доставлены в отделение полиции. В отношении них составлены административные материалы по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных соревнований»), которые направлены в Центральный суд города Воронежа.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Воронеже местный клуб «Факел» в рамках 17-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) принимал московское «Динамо». Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Еще перед началом матча между воронежскими и московскими фанатами произошло несколько стычек. В результате самой крупной из них, в которой приняли участие несколько десятков человек, пострадали около десяти фанатов. Огнестрельное ранение из травматического оружия получил сотрудник полиции — сейчас СКР устанавливает все обстоятельства происшествия.

Продолжились беспорядки уже на стадионе. На 57-й минуте арбитр приостановил матч и увел команды с поля. Успокоил разбушевавшихся фанатов ОМОН — в итоге матч возобновился через 10 минут.