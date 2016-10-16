Гоа, Индия, 16 октября, 2016, 09:25 — ИА Регнум. В индийском штате ГОА сегодня, 16 октября, официально открылся саммит БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). Лидеры стран БРИКС сфотографировались в национальных индийских костюмах.

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Формально лидеры стран БРИКС — Владимир Путин, СИ Цзиньпин, Нарендра Моди, Джейкоб Зума и Мишель Темер провели встречу накануне, 15 октября за ужином. Тогда же лидеры сфотографировались — сперва в индийской национальной одежде банди, а затем, после ужина, с капитанами юношеских команд чемпионата БРИКС по футболу. Сегодняшняя церемония фотографирования стала уже третьей.

Для сегодняшнего фотографирования Владимир Путин облачился в жилет синего цвета, премьер-министр Индии Нарендра Моди выбрал светло-коричневый цвет, председатель КНР Си Цзиньпин — красный, президент ЮАР Джейкоб Зума — темно-зеленый, а президент Бразилии Мишел Темер — малиновый.

Сразу после фотографирования начались официальные мероприятия саммита БРИКС. Сперва лидеры встретятся в узком составе, затем пройдет широкая встреча с представителями Делового совета БРИКС, потом будет пленарное заседание с участием национальных делегаций, после чего будут подписаны совместные документы.