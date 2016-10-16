Вашингтон, 16 октября, 2016, 08:08 — ИА Регнум. За три недели до президентских выборов Хилари Клинтон опережает Дональда Трампа на 4%, таковы данные опроса, сообщает 16 октября Washington Post.

jp26jp Выборная гонка

Опрос был проведён в самый бурный период избирательной кампании Трампа, когда было опубликовано видео с его нелицеприятными высказываниями о женщинах, и, последовавшие за этим, обвинения в сексуальном домогательстве. Однако, эти скандалы практически не отразились на рейтинге Трампа.

Преимущество Клинтон, по данным опроса составляет 4%, за неё готовы отдать свои голоса 47% избирателей, в то время как за Трампа 43%, такой разрыв мало о чём говорит и может считаться статистической погрешностью, так что в президентской гонке ещё ничего не ясно.

Текущие данные опроса показывают незначительное изменение рейтинга кандидатов, в сравнении с опросом предваряющим первые теледебаты.

Любопытно, что по данным того же опроса высока антипатия между избирателями, голосующими за Трампа и избирателями голосующими за Клинтон: 87% и 90% соответственно. Данный показатель говорит о том, что американское общество расколото и после выборов, вне зависимости от того кто победит, останется огромный процент недовольных. Кроме того, жёсткая антипатия к другому кандидату, делает избирателей устойчивыми в своих симпатиях, а значит никакой «очередной скандал» с участием того или иного кандидата не может принципиально повлиять на его уровень поддержки.

Напомним, что президентские выборы в США пройдут 8 ноября. Перед этим у кандидатов будет ещё одна серьёзная возможность встретиться лицом к лицу, 19 октября, чтобы убедить граждан сделать правильный выбор. Несмотря на то, что по некоторым опросам лидирует Хилари Клинтон, в президентской гонке ещё ничего не ясно, именно поэтому всё активнее в ход идут не очень хорошие с моральной точки зрения методы чёрного пиара.