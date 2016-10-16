Воронеж, 16 октября, 2016, 07:54 — ИА Регнум. В Воронеже произошли столкновения футбольных фанатов в преддверии матча между столичным «Динамо» и местным «Факелом». Об этом накануне, 15 августа, сообщают местные СМИ.

mosaic36 Кровь

В Воронеже прошел матч между столичным «Динамо» и местным факелом в рамках 17-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Фанаты обеих команд начали задирать друг друга ещё до начала матча. Мелкие стычки происходили по всему городу.

Незадолго до начала матча в центре Воронежа около 70 фанатов «Факела» атаковали болельщиков «Динамо». Тем пришлось ретироваться и укрыться в парикмахерской, но воронежцы ворвались внутрь и стали добивать московских болельщиков. В итоге более 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

Затем столкновения переместились на трибу стадиона. На 58-й минуте игры арбитр был вынужден остановить матч на 15 минут, чтоб навести порядок на трибунах. Правоохранители остановили драку, но словесная перепалка между болельщиками продолжалась еще какое-то время.

Матч завершился победой «Факела» — 2:1.

В итоге, правоохранители возбудили административные дела по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных соревнований».