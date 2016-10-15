Вашингтон, 16 октября, 2016, 00:28 — ИА Регнум. В Вашингтоне осудили серию произошедших терактов в Багдаде. Официальный представитель американского ведомства Марк Тонер назвал эти атаки свидетельством трусости ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), презрением группировки к человеческой жизни и попыткой посеять межэтническую рознь в Ираке. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

Michael Deal Теракт

По словам Тонера, произошедшее лишь доказывает, что деятельность антитеррористической коалиции в борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очень важна. По последним данным Reuters, число жертв серии терактов в столице Ирака Багдаде, произошедшем в субботу, 15 октября, увеличилось до 55 человек.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в Багдаде террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время шиитской траурной церемонии. Верующие оплакивали смерть внука пророка Мухаммеда Хусейна в VII веке. Шатер установили на рыночной площади на севере города.

На окраине иракской столицы до этого было совершено еще два крупных теракта, в которых погибли 11 полицейских и еще три представителя проправительственной вооруженной группировки. Еще один боевик совершил нападение на родных одного из лидеров ополчения и убил его жену и троих детей. Позже ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).