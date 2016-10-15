Санкт-Петербург, 15 октября, 2016, 21:03 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, возглавляющий оперативный штаб по достройке спортивной арены на Крестовском острове, приказал «круглосуточно находиться на стадионе» представителям генподрядчика, проектировщика и ряда других структур, участвующих в завершении главного городского долгостроя.

gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове

Как стало известно ИА REGNUM, это зафиксировано в протоколе состоявшегося 15 октября заседания оперативного штаба. До распоряжения Игоря Албина запрещено покидать стадион шести лицам, в числе которых — заместитель гендиректора ОАО «Метрострой» Николай Александров (сын главы компании Вадима Александрова). Напомним, «Метрострой» является генподрядчиком по достройке стадиона и благоустройству прилегающей территории.

Также в числе «заложников» стадиона оказался недавно назначенный гендиректор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков. Компанию ему и Александрову составят представитель проектировщика стадиона, заместитель гендиректора по проектированию КБ ВиПС Владимир Павлов, заместитель директора СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» Сергей Милославский, еще один представитель ОАО «Метрострой» Павел Мозеров (исполнительный директор проекта по строительству ЛАЭС-2, который также реализуется «Метростроем»), а также эксперт аппарата вице-губернатора Дмитрий Саматов.

Напомним, как стало известно 10 октября, вице-губернатор Игорь Албин временно поменял кабинет в Смольном на рабочее помещение на стадионе. Как сообщили в аппарате вице-губернатора, Албин ежедневно прибывает на объект в 8 часов утра и не покидает его до 20:00, когда на стадионе начинает работу ночная смена. В заседаниях комиссий и других рабочих органов Смольного Албин участвует по видеосвязи.

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Как отметили в Смольном, численность работающих сотрудников на стадионе сейчас достигает 4 тысяч человек. После завершения работ по благоустройству территории и закрытию внешнего теплового контура до конца октября планируется довести их количество до 6 тысяч человек

«Персонал для работы на объекте привлекается в соответствии с действующим трудовым законодательством», — подчеркивали в Смольном.

Стадион должен быть сдан в эксплуатацию до конца декабря 2016 года.