Симферополь, 15 октября, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Украине пора выставить счёт за санкции, считает итальянский политик депутат регионального парламента региона Венето Стефано Вальдегамбери. Об этом он заявил в Севастополе, отвечая на вопросы журналистов о предложении украинских депутатов Верховной Рады ввести санкции против Италии за визит итальянской делегации в Крым.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Из-за санкций Венето потерял 1 миллиард евро — это касается экспорта — особенно сельское хозяйство, производство молока, мяса, сыра. Я считаю, что как раз сейчас время выставить Украине счёт за эти санкции, — заявил Вальдегамбери.

Кроме того, политик напомнил, что хорошо бы было Украине вернуть Италии картины, украденные в Вероне. «Именно сейчас пришло время потребовать те картины, которые сейчас в Киеве, они были похищены из Италии и мы ждём их возвращения».

Напомним, 17 ценных картин, похищенных из городского музея Вероны (Италия), обнаружены на Украине ещё весной 2016 года, но законным владельцам в Италии украинские власти «вещдоки» так и не передали.

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По мнению Стефано Вальдегамбери, санкции против России и российские контрсанкции необходимо прекратить и это случится рано или поздно. А до тех пор ряд итальянских бизнесменов работают в Крыму неофициально, а другие готовят контракты, выполнение которых начнётся после отмены санкционного режима. «Мы считаем что санкциям скоро настанет конец, именно поэтому мы ведём эту работу и видим то время, когда это наконец настанет. Санкции представляют собой большие препятствия для тех, кто хочет иметь торговые отношения с Россией. Прежде всего необходимо время чтобы подготовиться к совместным бизнес-проектам. И мы должны быть готовы к тому, чтобы запустить эти бизнес-проекты тогда, когда санкции закончатся. Если здесь есть возможности и новые способы ведения бизнеса, то мы готовы выслушать эти предложения». — подчеркнул политик из Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крым приехала крупнейшая делегация из Европейской страны с 2014 года. Ряд итальянских политиков выступили за отмену санкций и признание Крыма российским.