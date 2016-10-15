Гоа, Индия, 15 октября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Российская Федерация подписала соглашение о поставках в Индию зенитно-ракетных систем С-400. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе визита президента России Владимира Путина в Индии был подписан целый пакет двусторонних соглашений.

mil.ru ЗРС С-400

Сообщается, что по итогам встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в штате Гоа (Индия), было подписано соглашение о поставках С-400 в Индию.

Также подписано межправительственное соглашение о строительстве в России кораблей проекта 1356 для индийских ВМС. Кроме того, заключено соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникативных технологий.

Более того, подписано соглашение о создании совместного российско-индийского предприятия о создании совместного предприятия по производству вертолетов Ка-226Т.

Между «Роскосмосом» и Индийской организацией космических исследований подписан меморандум о взаимопонимании относительно взаимного размещения наземных станций сбора измерений российской системы ГЛОНАСС и индийской спутниковой группировки НавИК.