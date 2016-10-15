Тирасполь, 15 октября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Ситуация в переговорах по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта в последнее время «значительно деградировала в силу неготовности молдавской стороны к предметной и нацеленной на результат работе». Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД ПМР, заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев по итогам прошедшей в Кишиневе встречи с вице-премьером Молдавии по «реинтеграции» Георгием Бэланом.

mid.gospmr.org Молдавско-приднестровские переговоры в Кишинёве

Это была первая за пять месяцев встреча представителей сторон по политическим вопросам, притом что ранее они договаривались встречаться в еженедельном режиме, а в подписанном в начале июня Берлинском протоколе были установлены месячные сроки решения семи ключевых проблем, из которых до сих пор решены лишь две.

«Мы довольно внимательно и детально обсудили ситуацию в деятельности экспертных (рабочих) групп, сделали акцент на обсуждении вопросов образования, — отметил Игнатьев. — К сожалению, в ходе прошлой встречи экспертов по вопросам образования 27 сентября молдавские коллеги не были готовы к обсуждению вопроса апостилирования дипломов — одной из тем, которая была отражена в «Берлинском протоколе». Динамики нет, молдавские партнеры не готовы обсуждать этот абсолютно неполитический гуманитарный вопрос». Не лучше, по словам главы МИД ПМР, ситуация обстоит и в других экспертных группах.

Обсуждалась также проблема грузового железнодорожного сообщения: ранее Молдавия и Украина блокировали весь импорт по железной дороге в Приднестровье. «Приднестровская железная дорога за последние несколько месяцев потеряла более 200 тыс. долларов. Наоборот, Молдавская железная дорога путем одностороннего изменения логистики дополнительно заработала за последние три месяца, по нашим оценкам, почти полмиллиона долларов. Это ненормальная ситуация, которая не может продолжаться. Нарушение протокольного решения по железной дороге является контрпродуктивным», — подчеркнул дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства также обратил внимание, что срок действия Протокольного решения «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья» завершается в конце текущего года, и в ПМР считают необходимым выработку новой договоренности. «Нужно выходить на решение, которое бы положительно отразилось на интересах экономических агентов Приднестровья, Молдовы и в том числе Украины», — сказал Игнатьев.

Другим аспектом встречи стало обсуждение перспектив проведения очередного заседания в формате «5+2». «На наш взгляд, проведение заседания крайне необходимо и оправдано как раз по причине стагнации переговорного процесса из-за отсутствия необходимого политического импульса в функционировании экспертных (рабочих) групп. На техническом уровне проекты решений присутствуют: я могу официально заявить, что по всему спектру направлений работы экспертов есть идеи, предложения и проекты протокольных решений, которые подготовила и передала приднестровская сторона. К сожалению, по большинству из них со стороны молдавских коллег мы не видим ответной реакции, предметной субстантивной работы, обсуждения. Проблемы остаются в подвешенном состоянии. Представители РМ заявляют о том, что не готовы к обсуждению конкретных вопросов», — констатировал Виталий Игнатьев.

По мнению дипломата, сложившаяся ситуация подтверждает отсутствие у молдавской стороны «политического импульса для субстантивной работы», и на уровне встреч представителей по политическим вопросам «сгенерировать этот импульс будет сложно». «Нам необходима поддержка наших международных партнеров. Нам также необходимо обсудить перспективы реализации важной договоренности, а именно «Берлинского протокола», который является во многом «дорожной картой» в рамках тактики малых шагов по решению актуальных проблем, которые накопились в отношениях сторон», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

«Сегодня мы неоднократно предлагали ответить, готова ли молдавская сторона к проведению заседания «Постоянного совещания…» в самое ближайшее время. К сожалению, мой молдавский коллега не ответил определенно, но, исходя из его ответа, я могу судить, что молдавская сторона к нему не готова. Было сказано, что для этого необходимо «подготовить проекты каких-то решений». Хочу заверить, что, когда мы работали в Берлине в рамках «Постоянного совещания…», не было никакого заранее подготовленного документа или проработанных решений. Более того, как мне кажется, выставлять предусловия некорректно, потому что есть переговорный процесс и есть ответственность, в том числе ответственность политических представителей, которые подписывали «Берлинский протокол». Именно в тот момент, когда отсутствуют договоренности и конкретные решения на уровне экспертов, нужна помощь и политических представителей, и международного сообщества», — заявил глава МИД ПМР.

«Постоянное совещание…», по его словам, не является неформальной «площадкой для пиара» в рамках переговорного процесса. «Это не витрина, куда можно выносить уже готовые решения. Это место, где всем сообща нужно работать и пытаться сбалансировать свои интересы для достижения конкретных решений, способствующих улучшению жизни как в Приднестровье, так и в Молдове. Мы исходим из этой парадигмы и руководствуемся «тактикой малых шагов». Полагаем, что заседание «Постоянного совещания…» может и должно придать необходимый импульс нашей работе в рамках переговорного процесса на всех уровнях. Это наша принципиальная позиция», — заключил министр иностранных дел ПМР.

Отметим, что ранее в ходе конференции в Кишиневе молдавский вице-премьер Георгий Бэлан в присутствии спецпредставителя ОБСЕ Корда Майер-Клодта фактически объявил об отказе молдавской стороны от принципа «малых шагов». По его словам, к началу 2017 года Кишинев в одностороннем порядке разработает новую стратегию урегулирования конфликта, в которой на смену «малым шагам» придут некие «параметры и принципы», за рамки которых Кишинев в дальнейшем не намерен выходить в переговорах с Тирасполем.