Москва, 14 октября, 2016, 21:36 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Роспотребнадзор) обнаружила в детском питании германского производителя Hipp металлическую проволоку. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Сообщается, что в «детских кольцах для завтрака» под названием Hipp Organic в упаковках по 140 граммов, дата реализации которых — период с 19 января по 3 марта 2017 года была обнаружена металлическая проволока. Уточняется, что речь идет о партиях L190416/L020616/L200417/L030616.

Опасная для здоровья продукция была изъята из продажи. Роспотребнадзор рекомендует не приобретать этот товар. Начато расследование.