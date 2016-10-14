Вашингтон, 14 октября, 2016, 21:29 — ИА Регнум. Правительство США отменило торговое эмбарго на кубинский ром, лекарства и сигары, сообщает USA Today.

Кубинская сигара

Данная мера призвана увеличить торговый оборот США с Кубой, а также позволит туристам, посещающим остров, приобретать неограниченное количество кубинского рома и сигар для личного пользования, но эти товары по прежнему нельзя продавать через интернет-магазины.

Министерство финансов США планирует упростить для американских компаний импорт кубинских фармацевтических препаратов. Сельскохозяйственным предприятиям США разрешат продавать свою продукцию на Кубе, а кубинцам позволят покупать американские товары через интернет-магазины.

Напомним, отношения США и Кубы стали меняться после заявлений президента США Барака Обамы и кубинского лидера Рауля Кастро, сделанных 17 декабря 2014 года. Тогда было объявлено, что отношения двух стран нормализовались после «холодной войны», длившейся почти 50 лет.

Тем не менее, в сентябре Обама еще на год продлил действие общего торгового эмбарго против Кубы.