Минск, 14 октября, 2016, 20:55 — ИА Регнум. В Минске 14 октября начался закрытый суд над создателем сайта 1863x.com уроженцем Гродненщины Эдуардом Пальчисом (псевдоним — Джон Сильвер), который прославился русофобскими заявлениями. Портрет фигуранта уголовного дела представило 14 октября белорусское издание grodno-best.info в публикации «Как русофоба-порнографа из Лиды делают политзаключенным».

ИА REGNUM

Эдуард Пальчис обвиняется по части 1 статьи 130 (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и части 2 статьи 343 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Распространение порнографических материалов). 25-летнему блоггеру-русофобу грозит до 5 лет лишения свободы за разжигание розни и до 4 лет заключения за распространение порнографических материалов, напомнило гродненское издание. Ранее следком Белоруссии посредством своего сайта информировал, что Пальчис размещал материалы, которые содержат такие признаки, и это подтверждается экспертизами.

Издание цитирует интервью его супруги Виктории Пальчис (Щукевич) польскому телеканалу «Белсат»: «…Эдуарда признали политзаключенным, как вы к этому относитесь? — Понятно, что он все равно будет осужден, поэтому лучше пусть будет этот статус. Лучше политзаключенный, чем экстремист и порнограф (смеется). — Как считаете, зачем было вообще добавлять статью по порнографии? — Думаю, что когда возбудили дело за «разжигание розни», в Следственном комитете поняли, что доказательств нет. В статьях на 1863x.com не было призыва начинать геноцид россиян или чего-то подобного. Дело разваливалось, надо было за что-то зацепиться. В результате нашли картинку, которая действительно является порнографической, но она не имеет своей целью распространения порнографии!».

В ноябре 2015 года Пальчис сообщил о своем «принудительном пребывании» в психбольнице, напомнило гродненское издание. После этого Пальчис переехал на Украину, в январе 2016 года его арестовали в России, а в конце мая экстрадировали в Белоруссию. Суд Центрального района Минска, рассматривающий дело «блоггера», признал экстремистскими девять статей с редактируемого Пальчисом сайта.

«Группа поддержки Пальчиса требует освободить подсудимого и даже извиниться перед ним, призывает прогрессивную международную общественность признать его политическим заключённым и узником совести», — отмечает grodno-best.info.

Издание приводит несколько цитат с редактируемого Пальчисом сайта: «…Слово «русский» за последние сто лет слилось с понятием «москаль» и «кремлёвец»; «…Россия Головного Мозга (биология людей) — инстинктивное поведение русских, выражающееся в нападении или угрозе нападения (агрессивных демонстрациях) на особей своего (реже чужого) вида, связанное с эмоциями страха, ярости и т.п.»; «…Стоит отметить, что я стал патриотом (не АГЛы, а Беларуси), националистом (но не нацистом) и русофобом».