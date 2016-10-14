Санкт-Петербург, 14 октября, 2016, 18:59 — ИА Регнум. В Ленинградской области и Петербурге начинается реализация проекта «Покровские смотрины», направленного на популяризацию русской культуры среди молодого поколения. Об этом рассказали журналистам организаторы проекта — региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Члены организации стремятся сделать традиционную народную культуру популярной в современном мире.

Участники проекта «Покровские смотрины»

Название проекта отсылает к православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается сегодня, 14 октября.

«Кроме подведения итогов сельскохозяйственного года в день Покрова начинались обряды сватовства, — напомнила научный сотрудник Института русской литературы РАН Елена Якубовская. — Невесты в это время приговаривали: «Пресвятая Богородица, окрой землю снежком, а меня, девушку, венцом».

В русле этой традиции в рамках проекта «Покровские смотрины» пройдет конкурс русской народной красоты. Его участниц обучат различным народным умениям, после чего они продемонстрируют полученные навыки. Победительницу ждет корона — у организаторов «Покровских смотрин» она выполнена по старинному народному образцу. «Такой венец, вышитый в традиционной технике, использовался при сватовстве или венчании. Подобные экземпляры хранятся в мировых музейных и частных коллекциях», — рассказала Софья Владыкина, руководитель мастерской «Славутница», выполнившей венец.

Проект «Покровские смотрины» призван выполнить и просветительскую функцию. В разных уголках Ленинградской области пройдут однодневные творческие лаборатории — реконструкции народного досуга, где молодых людей приобщат к народным состязаниям, играм и инструментально-хореографическому исполнительству.

В рамках проекта с 31 октября по 5 ноября будет работать региональный этнографический лагерь. Елена Киселева, руководитель регионального отделения Российского фольклорного союза, рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что там будет вестись обучение песенному и танцевальному народному мастерству, свадебным обрядам, материнскому фольклору, ремеслу вышивки, плетению из бересты. Для юношей будут интересны основы рукопашного боя, работа по дереву, азы молодецкой пляски и игры на гуслях и балалайке.

«Лагерь проводится уже в четвертый раз, и некоторые участники уже давно знакомы друг с другом. Они продолжают общаться и за пределами мероприятия. Это дает нам возможность говорить о том, что народные традиции начинают связывать разные районы области», — добавила Елена Киселева.

Проект «Покровские смотрины» реализуется по гранту губернатора Ленинградской области и при финансовой поддержке комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области. В проекте задействованы квалифицированные специалисты из Дома народного творчества Ленинградской области, регионального комитета по культуре, Российского Этнографического музея и Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Присоединиться может любой желающий: вся информация представлена на сайте Российского фольклорного союза.