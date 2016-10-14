Санкт-Петербург, 14 октября, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) полностью лишила государственной аккредитации по программам высшего образования три частных высших учебных заведения Санкт-Петербурга. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Валентин Волков. Вузовцы. 1947

Аккредитации лишены ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Институт Экономики, Культуры и Делового Администрирования», ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский институт управления и права», ЧОУ ВО «Невский институт управления и дизайна».

Как сообщается, решение принято по результатам проведенных проверок информации, содержащейся в уведомлении об устранении образовательной организацией выявленного Рособрнадзором несоответствия.

«В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву», — напомнили в Рособрнадзоре.

Кроме того, за неисполнение предписания в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в «Европейский университет в Санкт-Петербурге».

«Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора. Запрет на прием обучающихся не налагает иных ограничений на образовательную деятельность вуза», — отмечает Рособрнадзор.

Как сообщалось в мае текущего года, претензии Рособрнадзора к Европейскому университету в Санкт-Петербурге сняты решением суда.